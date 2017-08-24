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رياضة
منتخب مصر يتوجه إلى برج العرب استعدادا لأوغندا
الخميس 24 أغسطس 2017 11:42 ص
مصطفى فتحى66
أخر الأخبار
مصطفى فتحى66
علي المصري:
توجهت حافلة المنتخب الوطنى، صباح اليوم، إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، لاستكمال معسكره هناك، استعدادا لمباراتى أوغندا فى تصفيات كأس العالم "روسيا 2018"، ويستمر حتى موعد السفر إلى كمبالا يوم 29 أغسطس الجارى.
ويؤدى الفريق مساء اليوم، مرانه الأول باستاد الجيش المصري ببرج العرب، بمشاركة مصطفى فتحى، بعد اكتمال شفائه، ومحمود عزت، مدافع سموحة،الذى اختير بدلا من على جبر المصاب.
منتخب مصر الأوليمبي
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