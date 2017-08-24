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طقس الخميس .. حار على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36
الخميس 24 أغسطس 2017 10:46 ص
حالة الطقس
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حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فالرياح شمالية غربية ويصل ارتفاع الموج من متر الى متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مراكز ومدن محافظات مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
الإسكندرية 24 31
مطروح 23 31
بورسعيد 26 31
دمياط 25 32
بلطيم 26 33
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 37
العريش 23 33
نخل 22 35
طابا 27 37
الطور 27 34
مرسى علم 29 38
الغردقة 29 39
شرم الشيخ 29 38
رفح 22 33
كاترين 21 34
سيوة 24 36
المنيا 24 37
الفيوم 25 37
رأس سدر 25 36
أبوسمبل 29 42
وسط الدلتا 26 36
أسيوط 25 38
سوهاج 26 39
الأقصر 27 42
أسوان 29 43
شلاتين 28 39
حلايب 30 37
الوادى الجديد 27 41
قنا 26 42
نويبع 28 36
السلوم 22 29
حالة الطقس
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