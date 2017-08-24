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رياضة
شيكابالا إلى الرائد السعودي لمدة موسم
الخميس 24 أغسطس 2017 05:07 ص
شيكابالا 5
أخر الأخبار
شيكابالا 5
علي المصري
أنهى مسئولو نادي الرائد السعودي، إجراءات ضم محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمدة موسم علي سبيل الإعارة، مقابل 100 ألف دولار، يحصل عليها الزمالك علي دفعتين، بخلاف مستحقات اللاعب، الذي أنهى اتفاقه المالي مع مسئولي النادي السعودي.
ووقع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، علي عقود إعارة الفتي الأسمر، في مكتبه الخاص بالدقي، في حضور مندوب النادي السعودي، وأحمد يحيى وكيل الصفقة، وقام شيكابالا بالتوقيع علي العقود، ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الرائد.
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