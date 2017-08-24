بقالي التموين: تدشين شبكة إلكترونية واحدة لــمستحقي الدعم

شعبة البقالين

كتب- محمد مجدي



أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين عن تدشين الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، شبكة إلكترونية واحدة لمستحقي الدعم خلال شهر أكتوبر المقبل؛ للتسهيل على المواطنين لاستخراج البطاقات الذكية، وبدل التالف والفاقد والحذف والإضافة من أي مكتب تمويني على مستوى الجمهورية.



وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين، في بيان صحفي منذ قليل أن وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، سوف ينتهوا من تنقية بطاقات التموين، وتحديث قاعدة البيانات خلال شهر أغسطس الجارى بحد أقصى، موضحا أن التعاون بين الوزارتين يتضمن تنقية البطاقات وتحديث البيانات.



وأضاف الشيخ أنه سيتم حذف المتوفين تلقائيا من بطاقات التموين دون الحاجة لذهاب المواطنين إلى مكاتب التموين لحذف ذويهم المتوفين من على البطاقات التموينية، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين مستحقي الدعم التمويني.



وأوضح نقيب البقالين أن دعم بطاقة التموين وصل إلى ٣٨ مليار جنيه، والخبز أصبحت ٤٦ مليار جنيه بإجمالي موازنة ٨٥ مليار جنيه ممثلة في بطاقتي التموين والخبز، وحتى هذه اللحظة لا يصل الدعم لمستحقيه، موضحا أن إجراءات الدكتور على المصيلحي وزير التموين تسهم فى تعديل منظومتي الخبز والسلع التموينية ووصول الدعم لمستحقيه.



وقال ماجد نادي، المتحدث الإعلامي باسم نقابة بقالي التموين: إنه سيتم قريبا تعميم نظام قيام المواطنين بصرف السلع التموينية من أي بقال تمويني أو مجمع استهلاكي أو أي منافذ تصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز على مستوى الجمهورية.



وأضاف نادي أن عدد طلبات تحديث بيانات البطاقات التموينية التى تلقتها الوزارة، خلال فترة تلقي طلبات التحديث، بلغت الـ23 مليون طلب، حيث تم إرسال كافة بيانات تلك الطلبات إلى وزارة الإنتاج الحربي من أجل إدخالها بقاعدة البيانات الرئيسية الجديدة.



وقال محمود حسونة، أمين عام النقابة، إن الهدف الرئيسي لإطلاق وزارة التموين نظام حدث بياناتك هو تسهيل الأمر على المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن بطاقة التموين هى الآلية الحقيقية الوحيدة حتى الآن والتى نستطيع الوصول بها للمواطن.



وأضاف حسونة أن وزارة التموين ستفتح باب تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات الجديدة، حيث ستقوم الوزارة بالعمل على هذا الملف حتى يتسنى لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم من المواطنين محدودي الدخل إدراج أبنائهم ضمن أفراد البطاقات لزيادة حصتهم من الدعم وفقا لعدد أفراد الأسرة.