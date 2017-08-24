ترميم معبد الإسكندر بالواحات البحرية أوائل أكتوبر

معبد الإسكندر بالواحات البحرية 6

سنبل: شراء خامات بمبلغ 22 ألف جنيه لتطوير مقبرة 54



دعاء محمود



قال الدكتور غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار بالوزارة، إن الإدارة تعكف حاليا على ترميم وصيانة مقبرة "54" بوادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية، مشيرا إلى أنه تم شراء خامات بقيمة 22 ألف جنيه لإتمام مراحل الترميم.



وأضاف سنبل لـ"المال"، أنه عمليات التطوير تشمل المقبرة والطريق المؤدي إليها، حيث تم وضع مصدات للرياح حول المقبرة منعا لدخول الرمال والأتربة بها، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من ترميمها بالكامل في 20 سبتمبر المقبل وذلك لافتتاحها.



وتابع سنبل أن الخطوة الثانية للمشروع تتضمن تطوير الوادي بالكامل بدءا من معبد اسكندر والذي يقع على بعد أمتار من المقبرة ومن المقرر بدء أعمال الترميم به أواخر الشهر القادم مرورا بباقي المقابر.



ويقع وادى المومياوات الذهبية فى الواحات البحرية، حيث تم إكتشافه فى عام 1992 علي يد عالم الآثار زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار المصرية، آنذاك.



وفي سياق متصل قال سنبل، إنه جاري العمل علي استكمال خطة الوزارة الدائمة في ترميم وتطوير المخازن المتحفية، مشيراً إلي أنه جاري العمل علي تطوير أكثر من 5 مخازن أبرزهم سقارة وكوم أوشيم بالفيوم وقنطرة شرق.



وتابع أن دور الإدارة متمثل في الحصول علي الإجراءات القانونية اللازمة لفتح الصناديق المحفوظ بها القطع الأثرية بالمخازن وذلك لتفقدها وترميم القطع التي تحتاج لذلك، منوهاً عن أن الخطة تشمل كافة المخازن التابعة للوزارة والبالغ عددها ما يقرب من 35 مخزناً.