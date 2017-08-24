تراجع حجم طلب المشاركة بمعرض لندن السياحي

معرض لندن السياحي

- الترجمان: ارتفاع التكاليف وانخفاض الحركة السياحية سبب رئيسي

- الشاعر: خطوة للتواصل مع الشركاء بالخارج ولا تجلب أعدادا أكبر من السائحين



دعاء محمود



أحجم عدد من الشركات السياحية عن المشاركة في معرض "wtm" والمزمع عقده في لندن خلال الفترة من ٦ إلى ٨ نوفمبر المقبل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف السفر والإقامة ورسوم الاشتراك والبالغة 2500 يورو، بالإضافة إلى تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر.



وبالرغم من أهمية المشاركة في المعارض الدولية نظراً لأنها فرصة لإجراء تعاقدات مع منظمي الرحلات من كل أنحاء العالم للموسم الجديد، بالإضافة إلى التعرف على تطورات الأسواق المنافسة لمصر من حيث الأسعار والبرامج إلا أن هناك تراجعا في حجم الإقبال، وطالب أصحاب الشركات السياحية من هيئة تنشيط السياحة بتخفيض رسوم الاشتراك في المعرض بنسبة 30%.



وقالت أمانى الترجمان، رئيس شركة «تريفولى» للسياحة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق، إن تراجع حجم إقبال الشركات على المشاركة في معرض لندن يعود إلى عدة أسباب منها زيادة تكاليف المشاركة بالمعارض الدولية خاصة بعد ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.



وأضافت الترجمان لـ"المال"، أن الشركات واقعة في حيرة بين الاشتراك بالمعرض من عدمه في ظل الظروف الحالية من ارتفاع التكلفة، وانحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، مشددة على أهمية المشاركة حتى لا تتأثر صورة القطاع السياحي بالخارج سلبا.



وطالبت الترجمان وزارة السياحة بتخفيض رسوم الاشتراك مع المشاركة بجناح أكبر حتى تستوعب كافة المشاركين لعقد لقاءاتهم مع منظمي الرحلات الأجانب.



من جانبه، قال مودي الشاعر رئيس شركة برايت سكاي، ووكيل شركة توماس كوك في مصر، إن مشاركة الكيانات المصرية في المعارض الدولية هام للغاية، وذلك للتباحث حول الأوضاع الحالية للسوق المصرية، وتطورات الموسم الماضي والتحضير للموسم القادم.



وأضاف الشاعر أن الشركات يتاح لها الفرصة خلال فعاليات المعرض في مقابلة منظمي الرحلات من كل دول العالم إلى جانب دراسة أوضاع الدول المنافسة لمصر سياحيا من حيث الأسعار والبرامج، مؤكدا أنه لا يمكن الاعتماد على المعارض السياحية في جلب أعداد أكبر من السائحين الوافدين لمصر ولكن المشاركة خطوة هامة للتواصل مع الشركاء في الخارج.



وعلق الشاعر على طلب غرفة شركات السياحة بتخفيض رسوم الاشتراك بالمعرض قائلاً: "نحتاج لذلك بالفعل خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها الشركات، مطالبا بتخفيض رسوم قيمة الاشتراك بنسبة 30%.



وكان نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة تقدم بطلب لهيئة تنشيط السياحة، وذلك لتخفيض رسوم الاشتراك بمعرض لندن بعد أن أعلنت الهيئة عن قيمة الاشتراك به بمبلغ ٢٥٠٠ يورو.



وتكمن أهمية معرض لندن فى أنه من أقوى المعارض السياحية ويعد ثاني أكبر بورصات السياحة العالمية بعد معرض ITB بألمانيا، حيث يحضر المعرض أكثر من 50 ألف من المهنيين والإعلاميين والوفود الحكومية الرسمية العاملة في قطاع السياحة من أكثر من 186 دولة حول العالم.



الجدير بالذكر أن المعرض ساعد في خلق ما يزيد عن 2,2 مليار جنية إسترليني من تعاقدات جديدة خاصة بقطاع السياحة العالمي في عام 2013، ويشارك فيه أكثر من 4900 عارض من المقاصد السياحية والشركات المهنية والإعلامية المتخصصة.