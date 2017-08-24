رمضان صبحي يسجل لستوك سيتي على روشيدال

على المصرى



سجل الدولى المصرى رمضان صبحى، هدفا فى فوز فريقه ستوك سيتى، الكبير على روشديل "درجة ثانية"، برباعية نظيفة، ضمن لقاءات الدور الثانى لكأس رابطة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "بريطانيا".



وشارك لاعب الأهلى السابق، أساسيًا ضمن تشكيلة ستوك سيتي، ونجح في تسجيل هدف الختام ضمن رباعية فريقه، وجاء في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما أنفرد من منتصف الملعب، وراوغ حارس الضيوف، ووضع الكرة فى المرمى.



وكان ستوك قد تقدم بالهدف الأول عن طريق جو ألين في الدقيقة 16، وأضاف بيتر كراوتش الهدف الثاني في الدقيقة 28، وعاد ألين ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 42، قبل أن يسجل رمضان صبحي الهدف الأخير، في الدقيقة 81.