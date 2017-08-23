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بورصة وشركات
حديد المصريين يسجل 11950 جنيها للطن
الأربعاء 23 أغسطس 2017 10:49 م
حديد المصريين
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حديد المصريين
عمر سالم
أعلنت شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عن زيادة أسعارها بداية من غدا 24 أغسطس إلى 11950 ألف جنيه للمستهلك بزيادة نحو 100 جنيه.
وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال: إن الشركة أخطرت وكلاءها عن زيادة سعر الطن بداية من غد ليسجل نحو 11550 جنيها أرض مصنع شاملا الضريبة بدلا من ١١٤٥٠ جنيها منتصف شهر أغسطس.
وأضاف الدجوي أن سعر الطن للتجار يصل لنحو ١١٨٠٠ ألف جنيه شامل النولون، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي على خلفية وصول خامات الحديد ليسجل طن البيليت عالميا لنحو 530 دولارا.
وكانت شركة السويس للصلب قد رفعت أسعارها أمس بنحو ١٠٠ جنيه ليسجل الطن نحو 11850 جنيه للطن للمستهلك، ورفعت شركة حديد عز أسعارها اليوم إلى 12 ألف جنيه.
الحديد
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