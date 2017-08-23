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استثمار
أبو زيد : تطبيق الشباك الواحد بمطروح للتيسير على المستثمرين
الأربعاء 23 أغسطس 2017 10:46 م
علاء أبو زيد 11 111
أخر الأخبار
علاء أبو زيد 11 111
العلمين- معتز محمود
قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن القيادة السياسية الحكيمة تسعى وتطمح إلى جذب للاستثمار واستحداث قوانين جديدة للتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال وتحقيق الصالح العام والمخطط الاستراتيجى والمستقبلي لمصر مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.
وأشار، على هامش افتتاح المرحلة الأولى بو أيلاند لمشروع مكسيم، إلى نجاح تجربة محافظة مطروح فى تطبيق نظام الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين مع انطلاق المؤتمر الاقتصادى الدولى بمطروح فى أكتوبر قبل الماضى.
ويتزامن افتتاح المشروع مع انطلاق فعاليات احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى 102 لذكرى انتصارات معركة وادى ماجد.
وأشاد أبو زيد بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإقامة المرحلة الأولى من المشروع، رغم التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تخطوها مصر حاليًّا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما أدى إلى الارتفاع المؤقت لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بما يمثله من زيادة عبء وتكلفة الخامات القائم عليها المشروع.
وأكد أن المشروع يأتى متزامنًا مع عدد من المشروعات الاستثمارية المصاحبة له حاليًّا على أرض مطروح بقيمة استثمارية 22 مليار جنيه، والتى من شأنها الإسهام بفاعلية في تعزيز الاقتصاد القومي المصري.
وحث محافظ مطروح المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستفادة من التسهيلات والمزايا الخاصة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، والدعوة لإعلان محافظة مطروح هذا العام عاصمة الاستثمار والسياحة المصرية بما تتمتع به من مقومات وظروف ملائمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.
مرسى مطروح
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