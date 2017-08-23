الأهلي يبدأ استعداداته للموسم الجديد بقياسات الوزن

مران النادي الأهلي

البدري يقود مران الجمعة.. وأجايي يعود غدًا وأزارو يسافر للمغرب



على المصرى



أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، قياسات بدنية وقياسات الأوزان للاعبي الفريق، على هامش مران اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى بالجزيرة، فى مستهل استعدادا الفريق للموسم الجديد، ولقاءى الترجى التونسى، فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.



وخضع اللاعبون لقياسات بدنية بالإضافة لقياس الأوزان، على أن يتم وضع برنامج بدني خاص لكل لاعب، يقوم بتنفيذه داخل صالة الجيم بالنادي، وأستأنف الفريق مرانه اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع عقب التتويج ببطولة كأس مصر.



ويقود حسام البدري، تدريبات الفريق يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، حيث سيغيب عن مران الفريق اليوم وغدًا، نظرًا لحصوله على إجازة لارتباطه ببعض الظروف الخاصة به، على أن يقود المران يوم الجمعة، فيما يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مران الجمعة، بعد عودته من ألمانيا غدًا، حيث كان يخضع لفحوصات طبية.



على جانب آخر، يعود جونيور أجايي، لاعب الفريق، غدًا الخميس، إلى القاهرة قادمـًا من نيجيريا، بعدما حصل على إجازة من الجهاز الفني، من أجل التواجد مع أسرته في نيجيريا، خلال فترة راحة الفريق.



فيما يسافر وليد أزارو، مهاجم الفريق، إلى المغرب السبت المقبل، من أجل الانضمام إلى المنتخب المغربي، الذى يستعد منتخب المغرب لمواجهة مالي يوم 1 سبتمبر المقبل، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بروسيا 2018.