جبر حزين بعد استبعاده من مواجهتي أوغندا للإصابة

على جبر مدافع فريق الزمالك

- كوبر يستدعى محمود عزت لتعويض غياب مدافع الزمالك



على المصرى



كشف على جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ومنتخب مصر، عن حزنه بعد استبعاده بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، من قائمة الفراعنة، استعدادا لمواجهتى أوغندا، يوم 31 أغسطس الجارى فى كمبالا، و5 سبتمبر المقبل فى برج العرب، فى الجولتين الثالثة والرابعة، لتصفيات أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم 2018، بعد تأكد إصابته في الركبة، وسيغيب لفترة تتراوح ما بين عشرة أيام إلى أسبوعين.



وقال اللاعب فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك: "الإصابة قضاء وقدر وكنت أتمنى التواجد في مواجهتي أوغندا واللعب من أجل حلم المونديال"، مضيفا: "حاولت أن أستمر في المعسكر، ولكن الأشعة أثبتت صعوبة ذلك، بسبب الكدمة التي تعرضت لها في أنكل القدم، وأدت إلى جزع في الرباط خلال كرة مشتركة مع الشناوي"، مؤكدا ثقته في زملائه بالمنتخب، وأن خط الدفاع لن يتأثر في ظل وجود بدائل عديدة.



وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقياة الأرجنتينى هيكتور كوبر، ضم محمود عزت مدافع نادى سموحه، بدلا من على جبر، بداية من المعسكر المغلق، الذى سينطلق غدا الخميس، بأحد الفنادق بمدينة برج العرب فى الإسكندرية، استعدادا للسفر لأوغندا، يوم 31 من الشهر الجارى.



وفى نفس السياق، قرر الجهاز الطبي لنادى الزمالك، برئاسة الدكتور طارق سليمان، استدعاء جبر للحضور لمعسكر الفريق الحالي في التجمع الخامس ، للخضوع لفحوصات طبية، لتحديد حجم إصابته بعد خروجه من معسكر المنتخب، وتحديد برنامج العلاج الذى سيخضع له اللاعب، وموعد عودته للتدريبات، استعدادا للموسم المقبل.