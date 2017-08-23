أودينيزى يقدم عرضا رسميا لاستعارة حمدي من الأهلي

أحمد حمدي لاعب الفريق الأهلي

على المصرى



قال عصام سراج، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي: إن نادي أودينيزي الإيطالي أرسل عرضـًا رسميـا للأهلي، من أجل استعارة أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم، ولم يتم الإفصاح عن المقابل المادى نظير استعارة اللاعب الشاب.



وأوضح سراج أن العرض سوف يتم رفعه لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محمود طاهر، والجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة حسام البدري، لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لمصلحة الفريق.



وكان اللاعب خضع لفترة معايشة بنادي أودينيزي في الفترة الماضية، بعد موافقة الأهلي، وشارك فى مباراة ودية، سجل خلالها هدف وصنع هدفين، وخضع للكشف الطبى الدقيق من قبل النادى الإيطالى، اجتازه بنجاح، وأصبح على وشك الإنتقال للنادى الإيطالى.