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بورصة وشركات
شراكة بين مباشر للأصول وكيان خليجي
الأربعاء 23 أغسطس 2017 09:08 م
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
أخر الأخبار
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
المال- خاص
قالت شركة مباشر إنترناشيونال العالمية، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، إنها تترقب الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الخليجية الرائدة في مجال الاستثمار؛ لتقديم منتجات استثمارية تستهدف سوق المال المصرية.
قال محمد قطب، العضو المنتدب ورئيس الاستثمارات العالمية لشركة مباشر لإدارة محافظ الأوراق المالية، إنه جار الاتفاق على بعض البنود الخاصة بالاتفاقية، والتي من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف: "الشركة المرتقب الدخول معها في الشراكة تمتلك عددًا من المحافظ الاستثمارية بالسوق الخليجية، وتعتزم توجيهها إلى السوق المصرية؛ للاستفادة من معدلات الربحية الكبيرة بالسوق المصرية بعد تحرير سعر الصرف".
وأوضح قطب أن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تم تطبيقها في الفترة السابقة والخطوات الجادة التي تم اتخاذها في اتجاه تشجيع الاستثمار بالسوق المصرية لقيت قبولًا من قِبل العديد من المؤسسات العالمية والإقليمية، ومن المتوقع أن يتم الترويج لهذه المنتجات الاستثمارية في مصر والخليج خلال الفترة المقبلة، مستهدفة قطاع الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
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