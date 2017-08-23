شراكة بين مباشر للأصول وكيان خليجي

المال- خاص





قالت شركة مباشر إنترناشيونال العالمية، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، إنها تترقب الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الخليجية الرائدة في مجال الاستثمار؛ لتقديم منتجات استثمارية تستهدف سوق المال المصرية.





قال محمد قطب، العضو المنتدب ورئيس الاستثمارات العالمية لشركة مباشر لإدارة محافظ الأوراق المالية، إنه جار الاتفاق على بعض البنود الخاصة بالاتفاقية، والتي من المنتظر أن يتم التوقيع عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





وأضاف: "الشركة المرتقب الدخول معها في الشراكة تمتلك عددًا من المحافظ الاستثمارية بالسوق الخليجية، وتعتزم توجيهها إلى السوق المصرية؛ للاستفادة من معدلات الربحية الكبيرة بالسوق المصرية بعد تحرير سعر الصرف".



