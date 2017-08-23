الزمالك يتعاقد مع دينامو طلائع الجيش

محمد أشرف روقة

علي المصري



نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في الإتفاق مع نظرائه في نادي طلائع الجيش، للتعاقد مع محمد أشرف "روقة"، لاعب وسط الفريق العسكري، مقابل انتقال الثنائي محمد ناصف وأحمد سمير لاعبا القلعة البيضاء، بالإضافة لمبلغ مالي، رفض الناديين الإفصاح عنه.



وعقد رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك، ومحمد شيحة المفوض لانهاء الصفقة ووكيل اللاعبين، جلسة مع مسئولي طلائع الجيش، وتمكنوا من إنهاء الصفقة، مقابل الاستغناء عن ناصف الذي يتواجد في التجنيد حاليا، وكان موجود ضمن قائمة المستغني عنهم، فيما أعير سمير للإسماعيلي والمصري، بعد موسم قضاه مع الزمالك بعد انتقاله من الداخلية.



ووقع اللاعب الشاب علي عقود إنتقاله للزمالك، لمدة خمسة مواسم، بعدما أنهى اتفاقاته المالية مع مجلس إدارة القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يصل الاستغناء الخاص من نادي طلائع الجيش، عن اللاعب، غدا الخميس، لنادي الزمالك، ليصبح لاعبا رسميا في صفوف القلعة البيضاء.



ووجه مجلس الزمالك، الشكر لنظرائهم في طلائع الجيش، علي المرونة في إنهاء الصفقة، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق، المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، يوم السبت المقبل، لبدء تدريباته مع الفريق، استعدادا للموسم المقبل.