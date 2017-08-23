EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الزمالك يتعاقد مع دينامو طلائع الجيش
الأربعاء 23 أغسطس 2017 08:50 م
محمد أشرف روقة
أخر الأخبار
محمد أشرف روقة
علي المصري
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في الإتفاق مع نظرائه في نادي طلائع الجيش، للتعاقد مع محمد أشرف "روقة"، لاعب وسط الفريق العسكري، مقابل انتقال الثنائي محمد ناصف وأحمد سمير لاعبا القلعة البيضاء، بالإضافة لمبلغ مالي، رفض الناديين الإفصاح عنه.
وعقد رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك، ومحمد شيحة المفوض لانهاء الصفقة ووكيل اللاعبين، جلسة مع مسئولي طلائع الجيش، وتمكنوا من إنهاء الصفقة، مقابل الاستغناء عن ناصف الذي يتواجد في التجنيد حاليا، وكان موجود ضمن قائمة المستغني عنهم، فيما أعير سمير للإسماعيلي والمصري، بعد موسم قضاه مع الزمالك بعد انتقاله من الداخلية.
ووقع اللاعب الشاب علي عقود إنتقاله للزمالك، لمدة خمسة مواسم، بعدما أنهى اتفاقاته المالية مع مجلس إدارة القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يصل الاستغناء الخاص من نادي طلائع الجيش، عن اللاعب، غدا الخميس، لنادي الزمالك، ليصبح لاعبا رسميا في صفوف القلعة البيضاء.
ووجه مجلس الزمالك، الشكر لنظرائهم في طلائع الجيش، علي المرونة في إنهاء الصفقة، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب لمعسكر الفريق، المقام حاليا في أحد فنادق التجمع الخامس، يوم السبت المقبل، لبدء تدريباته مع الفريق، استعدادا للموسم المقبل.
نادي الزمالك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا