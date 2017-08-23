سيدة أعمال تستنجد بالرئيس بعد إقرار قانون التأجير التمويلي

السيسي 999999

إيمان عوف



آثار مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم التى وافقت عليه الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وإحالته إلى مجلس الدولة، حفيظة بعض رجال الأعمال.



وقالت وفاء أبو الخير، سيدة الأعمال وأحد ضحايا شركات التخصيم، في رسالة لها أن القانون الجديد يساعد على انهيار الاقتصاد بالنسبة للبلاد.



وحذرت من خطورة نشاط التخصيم وأن هذه الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ مخطط مرعب لضرب الشركات المصرية وتدمير الاقتصاد المصري الذي هو أحد الأعمدة الرئيسية لأمن مصر القومي.



وأوضحت أن بعض المحامين الغيورين على الوطن قدموا بلاغا للنائب العام رقم 7237 لسنة 2017 ومع هذا البلاغ قاموا بتقديم دراسة اقتصادية من المركز الدولي للدراسات والأبحاث تؤكد علاقة شركات التخصيم بإفلاس اليونان، كما قاموا بتقديم بعض المستندات الخطيرة التي تؤكد أن بعض شركات التخصيم تنفذ أجندات أجنبية الهدف منها تدمير الاقتصاد المصري.



وأشارت إلى أنها كانت أحد الضحايا لهذه الشركات بعد أن قاموا بتدبير مؤامرة خبيثة لإسقاط شركتي والزج بي أنا وغيري داخل السجن ظلما.



وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح ملف قضيتها مع شركات التخصيم، مؤكدة أن كل ذنبها رفض استلام بضائع بها عيوب فنية حتى لا تسيء لسمعة مصر خارجياً وسمعة المنتج المصري محلياً وعالمياً، وقد تمت محاكمتها بأكثر من 90 عاما لصالح هذه الشركة التي تنفذ أجندة أجنبية خفية من خلال خلية عنقودية متعددة الجنسيات تهدف لإسقاط الشركات المصرية وتدمير الاقتصاد المصري.



وتابعت أن المستندات الحقيقية تم إخفاؤها وهي عبارة عن خطابات التعريف وعليها الخاتم الصحيح للهيئة العربية للتصنيع وليس خاتم الجهاز التنفيذي الذي لم أتعامل معه من الأساس، كما تم إخفاء شيكات الضمان ولم يفصح عنها حتى ينجح الاعداء في تلفيق القضية والزج بي في السجن ظلما ولم يتم الالتزام بالضوابط الرقابية لنشاط التخصيم طبقا للقرار رقم 72 لسنة 2014 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وطبقا للمادة 8 بند 6 التي تلزم شركات التخصيم بالإفصاح عن أي ضمانات إضافية إن وجدت.



كما أنكروا أمام النيابة وأمام هيئة الرقابة المالية وجود أي ضمانات لديهم بقصد إخفاء المعلومات الحقيقية حتى يتمكنوا من تنفيذ مؤامرتهم الخفية ويحصلوا على أحكام قضائية عن طريق الغش والتدليس يستطيعوا من خلالها تدمير الشركات المصرية وإسقاطها واحدة تلو الأخرى، وأن الهدف الرئيسي هو حبس رجال الأعمال وانهيار الاقتصاد المصري.



وبعد تنفيذهم لهذه المؤامرة قام بنك "فيم" المالطي و الشريك الرئيسي لبنك "لؤمي" الإسرائيلي و شركة "طيفع" الإسرائيلية بشراء 100% من أسهم شركة التخصيم.



وقد تم تقديم مستندات تؤكد أن هذه الشركة أدينت بالفساد في دول أخرى و توصلت مع السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستدفع 519 مليون دولار بعد أن أنهت مفاوضات مع الحكومة الأمريكية تتعلق بإنتهاك قانون حظر الفساد في الدول الأجنبية، وبالرغم من أنني قضيت ثلاثة أعوام داخل السجن ظلما سوف أظل أطالب بحقي في رفع الظلم عني حتى آخر يوم في عمري.