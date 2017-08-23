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اقتصاد وأسواق
إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعى بالوادى الجديد
الأربعاء 23 أغسطس 2017 07:01 م
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
أخر الأخبار
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
أحمد الدسوقى- الصاوى أحمد
وقّع، منذ قليل، بروتوكول لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعى هى الأولى من نوعها بمحافظة الوادى الجديد.
شهد التوقيع وزير الزراعة عبد المنعم البنا، والسيد القصير رئيس البنك الزراعى، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.
تضم القرية 150 أسرة بهدف توفير فرص عمل للشباب والفتيات وتمكينهم من تملك مشروعات وأسلوب إدارتها.
تقع القرية على مساحة 150 فدانًا ويتم تسليم كل أسرة فدانًا يقام عليه منزل مكون من دور واحد ملحق به حديقة وبعض زراعات النخيل وعنبر لتربية وتسمين العجول ورءوس الماشية، وسيتم اختيار الشباب الذين يمثلون النواة الأولى للقرية النموذجية.
وزارة الزراعة
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