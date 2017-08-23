إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعى بالوادى الجديد

وقّع، منذ قليل، بروتوكول لإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيوانى والزراعى هى الأولى من نوعها بمحافظة الوادى الجديد.





شهد التوقيع وزير الزراعة عبد المنعم البنا، والسيد القصير رئيس البنك الزراعى، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.





تضم القرية 150 أسرة بهدف توفير فرص عمل للشباب والفتيات وتمكينهم من تملك مشروعات وأسلوب إدارتها.



