بالمستندات.. الزمالك يوضح أسباب اعتذار المدرب البلجيكي

علي المصري



أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا رسميا لتوضيح بعض الحقائق، وكشف محاولات البعض لتخريب نادي الزمالك وإساءة سمعة مصر، بعد اعتذار البلجيكي فرانك فيركواتيرين، عن تدريب فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، قائلا: "هناك بعض المخربين يلعبون بالنار مع نادي الزمالك ومصر بشكل عام، في البداية تم توجيه حملة هجوم قوية على المدرب الرومانب بيتوركا، وتسببوا في فشل المفاوضات".



وأضاف البيان: "تم الاتفاق فيركواتيرين وأرسل موافقته منذ أيام على تولي تدريب الزمالك وأسماء المساعدين ومناصبهم، بعدما قام بارسال جواز السفر الخاص به من أجل ارسال تذاكر الطيران للحضور إلى القاهرة بعد الاتفاق مع نجله ووكيله الذين حضروا لمصر وتم استضافتهم لمدة يومين".



وأوضح: "فرانك حضر إلى مصر منذ 10 أيام من حساب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، والمدرب أبدى إعجابه بنادي الزمالك وكان سعيدا بالعمل فيه، لكن المؤسف أن بعض المخربين تحدثوا مع المدرب وأخطروه بأن هناك إرهابا في مصر واضطهاد للمسيحين وأهانوا سمعة مصر" .



وأشار: "المفاوضات مع فرانك توقفت بعد قيام هؤلاء المخربون بتوصيل رسالة سيئة عن أسم مصر، واعترف أحمد حسن أعترف في تصريحات سابقة أنه قام بالتحدث مع المدرب وحذره من العمل في الزمالك".



وأكمل: "لعن الله الانتخابات التي ستسبب في ضرر لمصلحة وأسم مصر ونادي الزمالك ويجب محاسبة هؤلاء، وهناك شكاوي للحجز على أموال الزمالك في البنوك من أجل إعاقة المجلس لاستكمال الإنشاءات وابرام الصفقات، وأطالب جماهير الزمالك بمحاسبة هؤلاء".



واختتم: "لن أترك من يعيق طريق الزمالك إلا وهم في السجون، الكلاب الضالة التي خربت النادي تستمر في مساعيها لعرقلة مسيرة النادي لكن لن يحدث ، من يريد تصفية حسابات شخصية فليخوض المعركة معي ولا يجب أن يكون الزمالك طرفا فيها، وسنتعاقد مع مدير فني كبير ولن نتحدث عن أسمه في الوقت الحالي، حتى لا يتم افساد المفاوضات معه من المخربون".

