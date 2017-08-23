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اقتصاد وأسواق
لجنة لتقنين أوضاع مزارع الدواجن ببورسعيد
الأربعاء 23 أغسطس 2017 05:42 م
لجنة لتقنين أوضاع مزارع الدواجن ببورسعيد
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لجنة لتقنين أوضاع مزارع الدواجن ببورسعيد
بورسعيد أمانى العزازى
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تشكيل لجنة لتقنين أوضاع أصحاب مزارع الإنتاج الداجنى للتأكد من حيازة مستندات ملكية الأراضى وعقود تشغيل مزارع الدواجن التى تقع غرب بورسعيد على الطريق بين بورسعيد ودمياط.
وتضمنت تعليمات المحافظ للجنة تقنين المزارع بإعادة تقدير سعر الأرض على أن يكون استرشادي بسعر اليوم.
وذلك فى إطار خطة الدوله لإزالة التعديات المخالفة وتقنين أوضاع أصحاب المشروعات الإنتاجية المقامة على أراضيها.
وبحث المحافظ مع أصحاب مزارع الدواجن اليوم الثلاثاء سبل الارتقاء بالإنتاج الداجنى وتنمية الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن بالأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
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