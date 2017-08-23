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اتصالات وتكنولوجيا
يادوك.. استشر طبيبك أونلاين
الأربعاء 23 أغسطس 2017 05:33 م
تطبيق يا دوك
أخر الأخبار
تطبيق يا دوك 1
كتب – محمود جمال :
تستهدف شركة يادوك للاستشارات الطبية أونلاين، زيادة عدد الأطباء المسجلين على منصتها الإلكترونية إلى 250 طبيبا، و100 ألف مستخدم قبل نهاية العام الحالى.
وقال شريف أبو الليل، المدير التنفيذى للشركة، إنه تم تأسيس «يادوك» بالشراكة بين «أسجاتك» لتطبيقات المحمول، ومركز الدكتور عمرو مأمون للاستشارات الإكلينيكية برأسمال مليون جنيه كمرحلة أولى.
وأوضح لـ«المال» أن «يادوك» هو تطبيق على هواتف « الآندرويد « و» الآيفون « يضم 100 طبيب من 5 دول، هى مصر وأمريكا وإنجلترا والسعودية والإمارات فى 30 تخصصا منها الباطنة، ويقدم خدمة استشارات فى صورة رسائل نصية وصوتية ومرئية، مقابل «فيزيتا» تبدأ من 30 وحتى 300 جنيه.
وأضاف أن عدد مستخدمى التطبيق منذ إطلاقه بمصر فى أبريل الماضى يصل إلى 70 ألف شخص من خلال المحمول أو مواقع السوشيال ميديا، مبينأ أن «يادوك» يتيح للمستخدم عمل «بروفايل» مدونا عليه بيانات الشخصية ثم يجرى عملية بحث عن الطبيب المستهدف.
وكشف عن اعتزام الشركة إتاحة خدمة التحدث مباشرة إلى الطبيب عبر شبكة الإنترنت « VOIP « خلال شهرين.
يذكر أن «أسجاتك» تأسست عام 2003، طرحت خلال رمضان الماضى مجموعة تطبيقات على هواتف الآندرويد والآيفون منها برامج تتيح شرح تاريخ المساجد الشهيرة، مع صور بانورامية وخلفيات إسلامية، باستخدام نظارات سامسونج للواقع الافتراضى.
بالإضافة إلى تطبيق إمساكية رمضان، والذى يعرض مواعيد الإفطار والسحور يوميًا، بجانب مواقيت الصلاة، على الساعات الذكية، وتطبيق «بيوت الله»، الذى يحدد أقرب مسجد لتأدية الصلوات الخمس.
اتصالات وتكنولوجيا
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