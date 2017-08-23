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سيـــاســة
النيابة تخلي سبيل نوبي وشرابية
الأربعاء 23 أغسطس 2017 05:30 م
نيابة أمن الدولة 556
أخر الأخبار
نيابة أمن الدولة 556
إيمان عوف
قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كل من محمد عبد الرحمن الشهير بنوبي، ومحمد على وشهرته شرابية، من تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وقال محمد عيسي، المحامي الحقوقي، إن النيابة بعد قرارات التجديد الثلاثة التي أصدرتها على مدار الأشهر الماضية وورود التقارير الفنية وتحريات الأمن الوطني اتخذت قرارًا بإخلاء سبيل الناشطين نوبي وشرابية.
كانت النيابة قد وجهت لكل من نوبي وشرابية تهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكارها، وإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
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