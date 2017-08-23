النيابة تخلي سبيل نوبي وشرابية

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كل من محمد عبد الرحمن الشهير بنوبي، ومحمد على وشهرته شرابية، من تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.





وقال محمد عيسي، المحامي الحقوقي، إن النيابة بعد قرارات التجديد الثلاثة التي أصدرتها على مدار الأشهر الماضية وورود التقارير الفنية وتحريات الأمن الوطني اتخذت قرارًا بإخلاء سبيل الناشطين نوبي وشرابية.



