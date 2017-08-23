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استثمار
Woonong الكورية تجمد خطة اختراق السوق المصرية
الأربعاء 23 أغسطس 2017 05:06 م
استصلاح أراضي
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الشبيني: الإجراءات وصعوبة توفير أراض وراء قرار الشركة
شريف عمر
جمدت شركة "Woonong" الكورية الجنوبية للتجارة والزراعة، خطتها لاختراق مجال استصلاح الأراضي، واستزراعها فى السوق المصرية، بسبب صعوبة الحصول على الأراضى.
ونشرت "المال" في الربع الأول من العام الماضي، تعاقد الشركة الكورية مع الشركة المصرية للاستشارات المالية، لتولي مهام المستشار المالي في خطوة اختراق السوق المصرية.
وقال مصطفى الشبيني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستشارات المالية، إن الشركة الكورية تواصلت مع مسئولى وزارة الزراعة، للحصول على قطعة أرض بمساحة 500 فدان، فى منطقة
الفرافرة بالوادى الجديد، بعد انتهاء إعداد دراسات جدوى المشروع، التي أثبتت أهمية وجدوى الاستثمار، في المجال الزراعي بالسوق المصرية.
وتابع أنه بمرور الوقت عجزت الشركة الكورية عن الوصول لاتفاق نهائي مع الوزارة، بشأن تخصيص أو بيع الأرض، بجانب تضرر الملاءة المالية للشركة من تأخر التنفيذ، ما أدى لارتفاع التكاليف.
ونوه إلى أن الشركة الكورية كانت تخطط لضخ 35 مليون جنيه، استثمارات أولية تتمثل فى تأسيس شركة تابعة فى مصر، وسداد الأقساط الأولية لشراء الأرض، وحفر الآبار الجوفية اللازمة لتدبير المياه المستخدمة فى الرى، بجانب إنهاء البنية التحتية اللازمة للمشروع.
وتأسست شركة Woonong عبر مجموعة من رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين، وتملك الشركة عدة مشروعات زراعية فى بلدان نوب شرق آسيا، وكانت تخطط لأن تصبح مصر نقطة انطلاقتها فى منطقة الشرق الأوسط والخليج.
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