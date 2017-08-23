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إحباط محاولة تهريب 426 عملة أثرية
الأربعاء 23 أغسطس 2017 04:32 م
العملات
أخر الأخبار
العملات
دعاء محمود
أعلن أحمد الراوي رئيس الادارة المركزية للوحدات الاثرية بوزارة الآثار، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب 426 عملة أثرية و مجموعة من الأوراق و المستندات و السندات المالية ترجع لعصر الأسرة العلوية.
و أضاف أن هذة القطع تم ضبطها بحوزة راكب مصري قبل سفره الي السعودية حيث كان ينتوي إقامة معرض لهذه القطع و بيعها.
ومن بين هذه العملات 25 عملة ترجع للعصر العثماني، و50 لعصر السلطان حسين كامل، و 74 لعصر الملك فؤاد الأول، و248 لعصر الملك فاروق من بينها عملة ذهبية، بالإضافة إلى 3 عملات سعودية ترجع لعصر الملك عبد العزيز آل سعود، وعملتان فلسطينيتان صكت قبل عام
1948
ومن ضمن المضبوطات 24 سندا بنكيا يرجع لعصر الأسرة العلوية، ومجموعة من الأوراق و المستندات ترجع لنفس العصر، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من التحقيقات.
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