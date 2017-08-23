الداو للتنيمة تبدأ تسليم أولى مراحل مشروعها بالغردقة

كابيتال جاردنز 55699

محمود زكي



كشف بهاء حفظ الله، مدير التسويق بشركة الداو للتنمية العمرانية -إحدى شركات سامي سعد القابضة- أنها تبدأ تسليمات المرحلة الأولى من مشروع الداو هايتس، والذي يقع في مدينة الغردقة، ويبلغ عدد وحداته 300، مشيرًا إلى أن التسليمات ستتم وسط حفل كبير تقيمه الشركة للعملاء، ويقوم الفنان عمرو دياب بإحياء الحفل، المقرر إقامته ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



وأضاف حفظ الله، في تصريحاته لـ"المال"، أن مشروع الدوا هايتس والذي يقع في مدينة الغردقة يبلغ مساحته 21 فدانًا، بعدد وحدات تصل إلى 1400 وحدة، مشيرًا إلى أن المشروع ينفذ على أربع مراحل، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 2022.



ولفت مدير التسويق إلى أن الشركة لجأت إلى الدخول في تنفيذ المنتجعات السياحية نظرًا لخبرتها في المجال من أكثر من عشر سنوات.



وأوضح أن التعويم ساهم في زيادة أسعار الوحدات بنسبة تتراوح من 22% إلى 25 % حيث يبلغ متوسط سعر المتر في الداو هايتس حوالي 12 آلاف جنيه مشيرًا إلى أن مساحة الوحدات تبدأ من 41 متر مربع إلى 200 متر مشيرًا إلى ان الوحدات كاملة التشطيب..



وأشار إلى أن الشركة تغلبت على زيادة أسعار الوحدات من خلال زيادة مدة الأقساط الشهرية إلى ثماني سنوات.



وتابع حفظ الله أن الشركة لجأت لتنفيذ المراكز التجارية من خلال مول الداو فالج مول ملحق بمنتجع الداو هايتس، ويبلغ مساحته 220 ألف متر، ويعد أكبر مول تجاري في منتطقة الغردقة والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يحتوي على عدد من الماركات العالمية للمأكولات والملابس وغيرها من الأنشطة التجارية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المول التجاري سيتم تسليمها في 2018 أما المرحلة الثانية سيتم تسليمها في 2019.



وأضاف أن الشركة ستبدأ قريبًا في تنفيذ مشروع عقاري جديد في بمدينة 6 أكتوبر بجوار مشروع بيراميدز هايتس، والذي يعد أولى مشروعات الشركة في مجال التطوير العقاري بالمدينة.



يذكر أن شركة الدوا للتنمية السياحية والاستثمار العقاري، بدأت تنفيذ مشروعاتها السياحية بمدينة الغردقة بداية عام 2007، وتعتبر الشركة إحدى شركات سامي سعد القابض.