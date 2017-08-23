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بورصة وشركات
مخابز اﻹسكندرية تسجل أعلى سعر منذ اﻹدراج بجلسة الأربعاء
الأربعاء 23 أغسطس 2017 03:42 م
مطاحن ومخابز الإسكندرية 66
أخر الأخبار
مطاحن ومخابز الإسكندرية 66
أسماء السيد
سجل سهم شركة "مطاحن ومخابز اﻹسكندرية" أعلى سعر له منذ اﻹدراج، بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، صاعدًا بنسبة 9.8% عند 17.53 جنيه، بالتزامن مع أولى جلسات تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
يُذكر أن اليوم، هو الجلسة اﻷولي لنداول حق الاكتتاب لقدامي المساهين، والتى تستمر حتى 21 من الشهر المقبل، مع إمكانيه غلق باب الاكتتاب في حالة تغطية كامل قيمته.
ووافقت الرقابة المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 40 مليون جنيه إلى 164.4 مليون جنيه، والسماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي بإصدار 24.891.778 سهم، بقيمة اسميه قدرها 5 جنيهات، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها ( واحد قرش ).
يُذكر أن السهم ارتفع 293% منذ الربع الثالث من العام الماضي وحتى الوقت الراهن.
ويبلغ رأسمال الشركة 40 مليون جنيه، موزعاً على 8 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.
مطاحن ومخابز الاسكندرية
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