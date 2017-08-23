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نقل وملاحة
تشغيل قطار نقل حاويات من ميناء الإسكندرية إلى 6 أكتوبر
الأربعاء 23 أغسطس 2017 02:45 م
ميناء الاسكندرية
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ميناء الاسكندرية
المال - خاص
صرح المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، بأنه تم تشغيل أول قطار بضائع محمل الحاويات المشحونة من ميناء الإسكندرية إلى مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، لأول مرة فى تاريخ السكة الحديد، وتبلغ حمولته 1200 طن.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه سبق وتم تشغيل رحلات منتظمة بقطارات نقل البضائع المحملة بالحاويات من ميناء العين السخة إلى مدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة السكة الحديد في تعظيم نقل البضائع لزيادة مواردها المالية.
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة وضعت خطة طموحة حتى عام 2022 لزيادة حجم المنقول من البضائع على خطوط السكك الحديدية إلى 25 مليون طن سنويًا، والمستهدف خلال العام الحالي 6 ملايين طن بزيادة 2 مليون عن العام الماضى.
ميناء الإسكندرية
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