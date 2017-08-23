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بورصة وشركات
كليوباترا تخطط لتدشين 10 مراكز طبية
الأربعاء 23 أغسطس 2017 02:16 م
مستشفى كليوباترا 1125
أخر الأخبار
مستشفى كليوباترا 2258
❐ الانتهاء من الاستحواذ على مستشفى بغرب القاهرة خلال الربع الأخير ❐ يحيى: زيادة مستوى الخدمات الصحية المقدمة دعمت الإيرادات النصفية
مصطفى طلعت:
تواصل شركة مستشفى كليوباترا تنفيذ خططتها التوسعية بالسوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر إتمام الاستحواذ على مستشفيين جديدين، والدخول للاستثمار فى كيان آخر بمحافظة بنى سويف، وكذلك الاستثمار فى المراكز الطبية المستقلة عبر تدشين 10 مراكز طبية خلال السنوات الخمس المقبلة.
قالت هدى يحيى، مدير علاقات المستثمرين بشركة مستشفى كليوباترا، إن شركتها تدرس جميع الطرق والآليات لتمويل المشروعات الحالية والمستقبلية، موضحة أن رصيد النقدية الحالى وفقا للمركز المالى الأخير، يتجاوز مبلغ 450 مليون جنيه.
وكانت «كليوباترا» قد حصلت على قرضين من البنك التجارى الدولى بقيمة تتجاوز مبلغ 410 ملايين جنيه، وتم استخدامه فى تمويل تكلفة الاستحواذ على أسهم مستشفيى القاهرة التخصصى والشروق، ونجحت الشركة، مؤخراً، فى سداد حدود 100 مليون جنيه من قيمة القرض المذكور.
وأشارت هدى يحيى إلى أن «كليوباترا» نجحت فى إطلاق نموذج العيادات الطبية المستقلة، كخطوة لتعظيم الإيرادات ودعم خطة التوسع الجغرافى للوصول إلى المريض فى وقت زمنى قصير، موضحة أنه من المقرر افتتاح العيادة الاولى فى منطقة القاهرة الجديدة، خلال الربع الأخير من العام الحالى، وتخطط الشركة لتحديد موقع العيادة الثانية فى منطقة غرب القاهرة.
وأكدت مدير علاقات المستثمرين أن الشركة تخطط لتدشين 10 مراكز طبية متكاملة خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحة أن الشركة وقعت اتفاقية للاستحواذ على أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة غرب القاهرة، على أن يتم تنفيذ الصفقة بحلول الربع الأخير من العام الحالى، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، رافضة الإفصاح عن التكلفة الاستثمارية لعملية الاستحواذ.
وأكدت أن شركتها وقعت أيضًا اتفاق للاستحواذ على مستشفى آخر شمالاً من القاهرة، وتقوم الشركة حاليا بعملية الفحص النافى للجهالة بغرض إتمام الصفقة، لافنة إلى أن الشركة تسعى للاستثمار فى أحد المستشفيات القائمة بمحافظة بنى سويف، صعيد مصر.
على جانب آخر، ارتفعت أرباح كليوباترا، خلال النصف الأول، من العام الحالى، لتسجل 52.6 مليون جنيه، مقابل 30.8 مليون، بنمو %71 عن الفترة المماثلة، كما صعدت الإيرادات إلى 523.9 مليون جنيه، بمعدل نمو %27.
وأرجعت هدى نمو الإيرادات إلى زيادة مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والتطوير فى المستشفيات التابعة، مع الاقتراب على الانتهاء من تجديدات مستشفى النيل بدراوى وتطوير العيادات الخارجية وتحديث وتركيب المعدات الخارجية، ووحدات الرعاية الصحية.
وتتخصص مجموعة كليوباترا فى تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية والمتخصصة وخدمات الطوارئ عبر 4 مستشفيات ريئسية فى القاهرة الكبرى، وهى كليوباترا والقاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق.
ووفق القوائم الربع سنوية للشركة، احتل مستشفى كليوباترا صدارة إيرادات المجموعة خلال الربع الثانى من 2016، إذ بلغت مساهمتها %44 من إجمالى الإيرادات المجمعة، ويليه مستشفى القاهرة التخصصى بنسبة %22، ثم مستشفى النيل بدراوى بنسبة %17، ومستئفى الشروق بنسبة %17.
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