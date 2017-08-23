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استثمار
إطلاق حملة الترويج السياحى بألمانيا أول أكتوبر
الأربعاء 23 أغسطس 2017 02:11 م
أحمد شكرى 1
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أحمد شكرى 2
دعاء محمود:
قال أحمد شكرى، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحى، إنه من المقرر إطلاق حملة ترويجية بالسوق الألمانية فى 1 أكتوبر المقبل، وتعد ضمن حملة كبرى سيتم إطلاقها فى 26 سوقًا، مضيفًا أن الهيئة تجهز حالياً لإطلاق قافلة سياحية بـ 3 مدن رئيسية بألمانيا خلال الشهر المقبل، بمشاركة كيانات سياحية وشركة طيران شارتر مصرية لتعظيم الحركة الوافدة منها.
وأضاف شكرى لـ«المال»، أن هناك تحسنا فى الحركة السياحية الوافدة من السوق الألمانية خلال الشهر الماضى بنسبة %152.5، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2016، مؤكداً أن ألمانيا بدأت فى الاقتراب من معدلاتها الطبيعية.
وأشار رئيس القطاع إلى أن هناك تحسناً فى حجم أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو بنسبة %51.5 مقارنة بذات الفترة من العام الماضى، متوقعاً الوصول بعدد السياح مع نهاية العام الجارى إلى 8 ملايين سائح مقارنة بـ5.3 مليون فى 2016.
فى سياق متصل، كشف شكرى عن ملامح خطة الترويج للسياحة المصرية داخل السوق الروسية، فور رفع قرار حظر الطيران بين البلدين، مؤكداً أن الخطة تضم حملة للترويج السياحى والعلاقات العامة.
وأضاف أن سيتم إطلاق حملات إعلانية فى الطرق والميادين الرئيسية والمولات، بالإضافة إلى وسائل الإعلام سواء عبر الإنترنت أو المجلات والتليفزيون، موضحا أنه من المقرر تنظيم رحلات تعريفية لمنظمى الرحلات الروس لرؤية المنتج المصرى مع عقد حملات مشتركة معهم.
ولفت شكرى إلى أن حملة العلاقات العامة سيتم إطلاقها بالتزامن مع حملة الترويج والتى تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية عن مصر وتعزيز الحملات الإعلانية، مضيفاً أن الهيئة تستهدف الترويج لمدن البحر الأحمر وخاصة "الغردقة ومرسى علم" ومدينة شرم الشيخ فى روسيا.
وقال إنه تم تخصيص %25 من الحملة للسياحة الثقافية بمدن الأقصر وأسوان، لافتاً إلى أنه من المقرر الترويج لمدينة الساحل الشمالى فى مرحلة لاحقة بعد الاتفاق مع منظمى الرحلات الروس على التوقيت المناسب لإطلاقها بهدف إنعاش موسم الصيف لعام 2018.
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أعلن أمس الاثنين، عن وجود تقدم بشأن مسألة استئناف الرحلات السياحية مع مصر، فى مؤتمر صحفى مع نظيره المصرى سامح شكرى فى موسكو.
يذكر أن الحكومة الروسية أصدرت قراراً بحظر الطيران لمدينة شرم الشيخ بعد سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء خلال أكتوبر لعام 2015، ما تسبب فى سقوط ضحايا.
وتمثل السياحة الروسية نحو %50 من إجمالى الوفود التى تزور مصر سنويا، وكان يحيى راشد، وزير السياحة، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن إجمالى أعداد السائحين الذين زاروا مصر منذ بداية العام، وحتى مطلع نوفمبر الماضى، بلغ 4 ملايين.
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