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بنـــوك
توقيع عقود بـ 10.7 مليون جنيه مع جمعيات متناهية الصغر
الأربعاء 23 أغسطس 2017 01:57 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
أحمد الدسوقى
وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، 8 عقود مع 8 جمعيات تعمل فى التمويل متناهى الصغر بقيمة 10.7 مليون جنيه، فى عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، خلال كلمتها بحفل التوقيع مع الجمعيات، اليوم الأربعاء، إنه سيتم صرف التمويل للجمعيات فى أقل من 48 ساعة.
وأشارت رئيس جهاز تتمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى أن أقل جمعية حصلت على 300 ألف جنيه وأقصى جمعية حصلت على 2.5 مليون جنيه.
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