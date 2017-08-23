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مياه الشرب بالقاهرة توضح أسباب قطع الخدمة بالتجمع
الأربعاء 23 أغسطس 2017 01:52 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال ــ خاص:
كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أسباب انقطاع المياه بالمناطق التالية: التجمع الأول بالكامل، التجمع الخامس (منطقة مركز المدينة – النرجسات – عمارات النرجس – منطقة الياسمين – منطقة البنفسج – عمارات البنفسج – المستثمرين الشمالية – المستثمرين الجنوبية – منطقة أبو الهول – جنوب الاكاديمية)، المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، الجامعة الأمريكية، الرحاب (1، 2)، ومنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، موضحة أن انقطاع المياه نظراً لقيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بأعمال الإصلاح برافع الصرف الصحى بمنطقة جنوب المستثمرين بالقاهرة الجديدة.
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