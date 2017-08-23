جامع: نضخ قروضًا شهرية لـ 10 جمعيات متناهية الصغر

نيفين جامع الصندوق الاجتماعى

أحمد الدسوقى



قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرًا للجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، مشيرة إلى أنه يستهدف التوقيع مع 10 جمعيات شهرية.



ولفتت فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على هامش توقيع عقود مع 8 جمعيات، إلى أن العام الماضى كله شهد توقيع 12 عقدًا مع الجمعيات، فى حين وقع الجهاز قرابة الـ 50 عقدًا مع الجمعيات منذ بدء العام وحتى الآن.



وقالت إن الجهاز لا يتعامل مع الجمعيات فقط ولكن مع كافة الجهات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، مثل البنوك والشركات، مشيرة إلى أن الجهاز يفضل الجمعيات لأنها تصل إلى المستحقين لهذه النوعية من القروض.