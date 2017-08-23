EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
جامع: نضخ قروضًا شهرية لـ 10 جمعيات متناهية الصغر
الأربعاء 23 أغسطس 2017 01:46 م
نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
جامع: الصندوق الاجتماعى منح 6 مليارات جنيه لقرى فقيرة
جامع: 2.4 مليار جنيه تمويلات الصندوق الاجتماعى للبنك الزراعى
جامع: الصندوق الاجتماعى ضخ 1.4 مليار جنيه بالجيزة
نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
أحمد الدسوقى
قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرًا للجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، مشيرة إلى أنه يستهدف التوقيع مع 10 جمعيات شهرية.
ولفتت فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على هامش توقيع عقود مع 8 جمعيات، إلى أن العام الماضى كله شهد توقيع 12 عقدًا مع الجمعيات، فى حين وقع الجهاز قرابة الـ 50 عقدًا مع الجمعيات منذ بدء العام وحتى الآن.
وقالت إن الجهاز لا يتعامل مع الجمعيات فقط ولكن مع كافة الجهات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، مثل البنوك والشركات، مشيرة إلى أن الجهاز يفضل الجمعيات لأنها تصل إلى المستحقين لهذه النوعية من القروض.
الصندوق الاجتماعي للتنمية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا