جهاز المشروعات يوقع قرضًا بـ 250 مليون جنيه مع البنك الزراعى

البنك الزراعي المصري

أحمد الدسوقى



يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، قرضًا بـ 250 مليون جنيه، مع البنك الزراعى المصرى بعد عيد الأضحى المبارك.



وقالت نيفين جامع، رئيس الجهاز فى تصريحات خاصة لـ"المال"، على هامش توقيع عقود مع 8 جمعيات متناهية الصغر، إن القرض سيتم توجيهه للمشروعات الصغيرة خاصة الذين يعملون فى الثروة الحيوانية.



وأشارت إلى أنه ليس العقد الأول الذى يتم توقيعه مع البنك الزراعى ولكنه سبقه قروض أخرى، مؤكدة أن الجهاز يسعى لضخ مزيد من القروض للبنوك قبل نهاية العام الحالى.



وفى سياق متصل، كشفت جامع أن هناك مفاوضات مكثفة مع جهات خارجية للحصول على قروض جديدة لإعادة ضخها فى السوق المصرية.



وأشارت إلى أن هناك بنوك تتفاوض مع الجهاز للحصول على قروض متناهية الصغر خلال الفترة القليلة المقبلة.