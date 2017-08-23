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اقتصاد وأسواق
874 مليون جنيه إجمالى مبيعات المرحلة الأولى من جمعيتى
الأربعاء 23 أغسطس 2017 01:22 م
جمعيتى
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جمعيتى 2
كتب ـ محمد مجدى:
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجمالى مبيعات مشروع جمعيتى خلال المرحلة الأولى، التى امتدت فى الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى، قدر بنحو 874.20 مليون جنيه.
ويستهدف مشروع «جمعيتى» تغطية المناطق المحرومة والقرى التى تبعد عن المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة بمساحات لا تقل عن 30 مترًا فى كل المحافظات، مما يوفر فرص عمل للشباب إلى جانب السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف المصيلحى، فى تصريحات لـ«المال»، أن إجمالى مبيعات المشروع خلال شهر يناير بلغ نحو 114.356 مليون جنيه، و141.433 مليون جنيه فى فبراير، ومارس 117.938 مليون، وأبريل 130.300 مليون، ومايو 106.428 مليون، ويونيو 263.563 مليون.
وأكد المصيلحى، أمس الأول الإثنين على هامش إطلاق المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى، أن المشروع كان فى طريقه للتوقف نتيجة وجود بعض الصعوبات المتمثلة فى تسديد القروض التى تم الحصول عليها من البنك الأهلى، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه تم تسوية جميع تلك المشكلات.
وأضاف المصيلحى، أن مشروع جمعيتى يتم من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث النيل، والأهرام، والإسكندرية، وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وبلغ عدد المنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل ضمن المرحلة الأولى من المشروع بنظام القرض 2170 منفذا، والمنافذ المفتتحة والمنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتى حتى 1135 منفذا.
وتابع إن عدد المنافذ المطلوب افتتاحها بالمرحلة الثانية طبقا للخريطة الجغرافية والاحتياجات الفعلية لشركتى الجملة العامة والمصرية على مستوى مراكز محافظات الجمهورية 1217 منفذا مستهدفا.
وأشار المصيلحى إلى أن مشروع جمعيتى أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والذى تم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلى
اقتصاد وأسواق
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