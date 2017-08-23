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استثمار
ضخ 280 مليون دولار استثمارات هندية بالإسماعيلية 2018
الأربعاء 23 أغسطس 2017 01:08 م
استثمارات هندية
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استثمارات هندية
نادية صابر
أكد الدكتور "فينود باهيد "، الممثل التجاري بالسفارة الهندية، ضخ استثمارات هندية جديدة بقيمة 280 مليون دولار، في قطاع الكيماويات مع بداية العام القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين أعضاء الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وممثل السفارة الهندية، لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى محافظة الإسماعيلية، والوقوف على الفرصة الاستثمارية بين الجانبين مساء أمس.
وقال باهيد، إن حجم التجارة بين مصر والهند، وصل إلى 3.23 مليار دولار، خلال العام الماضي، مقابل 5.5 مليار دولار في 2013، مرجعا ذلك إلى تباطيء النمو في الاقتصاد العالمي، متوقعا ارتفاع حجم التجارة مرة أخرى.
وأوضح الممثل التجاري بالسفارة الهندية، أن الهند تسعي إلى تقليل الفجوة في الميزان التجاري بين مصر والهند من خلال خلق فرص استثمار واعدة بين أعضاء الغرفة والمستثمرين بالهند.
وقال إن "هناك 400 شركة هندية تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، موضحا أن هناك شركة "لافا" الهندية تسعي لإرساء مكتب تجاري مع مصر لتصنيع الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة، بجانب ضخ استثمارات جديدة بقيمة 280 مليون دولار في قطاع الكيماويات مع بداية العام القادم .
وأضاف أن 60 % من الصادرات المصرية إلى الهند تتضمن منتجات بترولية وفوسفات صخري المستخدم في الأسمدة والقطن بجانب بعض الخضروات والفواكه، مقابل وارادات هندية تتضمن الأدوية والكيماويات وبذور الأقطان وقطع الغيار.
وأشار إلى أنه جاء إلى الغرفة التجارية لتبادل الخبرات، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتصديرية بمحافظة الإسماعيلية، استغلالا لنقاط الجذب للاستثمار بمصر.
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