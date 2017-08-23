علماء مصر تستطيع: مستعدون لتحسين ترتيب جامعات مصر

محمد البستاوي88

ولاء البرى



استطاع كل من الدكتور محمد البستاوي، والدكتور ممدوح شكري، أحد العلماء المصريين بالخارج، ‏والمشاركان في مؤتمر "مصر تستطيع" الأول، لقيادة جامعة "ماكماستر" الكندية المتخصصة في ‏مجالات الطب السريرى والصيدلة، لتحسين ترتيبها العالمي، إذ استقرت في المرتبة 33 على ‏مستوى العالم كواحدة من أكبر الجامعات المتخصصة في الأبحاث ضمن قائمة تضم 18000 ‏جامعة متخصصة.‏



وبذل الثنائي المصري جهودًا كبيرة في تطوير وتحسين مستوى التعلم بالجامعة، حتى شهدت ‏تحسنا ملموسا في منظومة الأبحاث والدراسات في الوقت الذي كان فيه الدكتور محمد البستاوي ‏مسئولا عن الأبحاث، ومدير مدرسة جامعة "ماكماستر" لممارسة مهنة الهندسة والتكنولوجيا ‏ولتميزه الكبير كباحث في الهندسة ‏الميكانيكية.



كما لعب الدكتور ممدوح شكرى دورا عظيما في ‏إنشاء ما يسمى "متنزه ماكماستر للابتكار"، وأعطى مساحة واسعة للأفكار الجديدة والمتنوعة ‏خلال توليه منصب نائب رئيس قسم الأبحاث بالجامعة، كي تكلل هذه الجهود بالارتقاء بترتيب ‏الجامعة في مصاف أهم مائة جامعة حول العالم.‏



كما تمنى العالمان المصريان في خطابهما لوزيرة الهجرة أن يكون لهم دور في مساعدة ‏الجامعات المصرية لتطوير أدواتها حتى يتسنى لها الدخول ضمن قائمة أهم 500 جامعة حول ‏العالم، وقد أبدى كل من البستاوي وشكري رغبتهما واستعدادهما للتعاون المثمر مع كل ‏الجامعات المصرية المختلفة، وفتح الباب أمام الأفكار الجديدة للتطوير.