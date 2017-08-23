إلغاء اجتماع وزير الخارجية ومستشار ترامب

السفير سامح شكرى

خالد بدر الدين



أكد سامح شكري وزير الخارجية لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء أن الاجتماع المقرر اليوم الأربعاء مع الوفد الأمريكى لمناقشة عملية السلام بالشرق الأوسط، بقيادة جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى تم إلغاؤه بدون ذكر الأسباب.



ولم يرد فى نسخة مواعيد البيت الأبيض التى تم توزيعها، اليوم الأربعاء، على الصحفيين أى ذكر لموعد اجتماع جارد كوشنر زوج ابنة دونالد ترامب مع وزير الخارجية المصرى.



وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان لها، أن جمهورية مصر العربية تعرب عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر.



وأضاف البيان أن الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، وأن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين.