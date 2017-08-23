❏ طبع 100 ألف كراسة شروط جديدة لمشروع سكن مصر



بدور إبراهيم:



كشف فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، أن الدراسات الأولية للبنك توقعت تحقيق نمو فى الأرباح خلال العام الجارى بحوالى %50 عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق البنك نتائج جيدة.



وأضاف السباعى فى تصريحات لـ«المال» أن إجمالى ما تم منحه من تمويلات عبر البنك من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى حتى الآن بلغ 2.7 مليار جنيه.



وأشار إلى أن البنك يستهدف افتتاح فروع جديدة لتغطية كل أنحاء الجمهورية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى التقدم لمشروعات كالإسكان الاجتماعى، وسكن مصر، ودار مصر، والأراضى السكنية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى.



ولفت رئيس بنك التعمير والإسكان، إلى عدم وجود أى مشكلات فى توافر كراسات الشروط بمشروعات الإسكان الاجتماعى وسكن مصر، مشيرا إلى أن البنك يقوم بطباعة كراسات الشروط بما يناسب الاحتياج اليومى، وكان قد تم سحب 100 ألف كراسة لسكن مصر، ويتم حالياً طبع 100 ألف كراسة أخرى.



وأضاف أن مشروع الإسكان الاجتماعى يُسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودى الدخل.





