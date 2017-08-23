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الإسكندرية
بدء تطوير ترعة المحمودية
الأربعاء 23 أغسطس 2017 12:29 م
ترعة المحمودية بدء
أخر الأخبار
ترعة المحمودية بدء
مها يونس
أطلقت الأجهزة الحكومية اليوم الأربعاء، إشارة البدء في مشروع تطوير ترعة المحمودية ، والذي يعد من إحدى المشروعات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا خلال المؤتمر الرابع للشباب.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي انعقد اليوم بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء علي عادل عشماوي، والفريق بحري أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية ، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية وجميع القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية والجامعية بالثغر وأعضاء مجلس النواب السكندريين.
وقال "سلطان" أنه من المقرر الإنتهاء منه نهاية العام الجاري والذي يعد شريان مروري رئيسي حيوي لحل مشكلة التكدس المروري الإزدحام بالإسكندرية ، وذلك بعد أن عانت الترعة من الإهمال والتخريب في السنوات الأخيرة.
ولفت "سلطان" إلى أن تطوير محور المحمودية يبدأ من الحدود الإدارية للمحافظة بالكيلو ٥٦ وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو ٧٧.١ ، بطول ٢١.١ كم من مخرج ترعة راكتا شرق المدينة حتى المصب بالدخيلة غرب المدينة.
وأوضح المحافظ أن هناك تصديق ودعم كامل من الرئيس السيسي لجعل محور المحمودية شريان مروري حيوي ودعمه الكامل للمشروع يؤكد على أهميته.
وأشار إلى أن جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من المحافظة والمنطقة الشمالية ووزارة الري والإسكان والقيادات الأمنية والجامعة قاموا بعدة زيارات ميدانية منذ انعقاد مؤتمر الشباب وحتى اليوم للوقوف على أنسب مقترحات للتطوير والتحديات والمعوقات للمشروع لتذليلها وإنجاز المشروع في الوقت المحدد له
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