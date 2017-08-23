EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
سيكو: تشغيل مصنع أسيوط التكنولوجية قبل كايرو آى سى تى
الأربعاء 23 أغسطس 2017 12:20 م
سيكو للإلكترونيات
أخر الأخبار
سيكو للإلكترونيات
- سالم: مفاوضات مع المحمول لطرح باقات إنترنت على الهواتف
سمية كمال
كشف محمد سالم، رئيس شركة سيكو مصر للالكترونيات، عن اعتزام الشركة تشغيل مصنعها الجديد بمنطقة أسيوط التكنولوجية لإنتاج أول هاتف ذكى بالسوق المحلية، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض كايرو آى سى تى نوفمبر المقبل.
وقال سالم فى تصريحات لـ "المال"، إن سيكو تفاوض حاليًا شركات المحمول الثلاث لطرح عروض وباقات للانترنت على الهواتف المقرر تصنيعها فى مصر.
يذكر أن المصنع يعتزم تصنيع 1.8 مليون جهاز محمول سنويًا.
يُشار إلى أن "سيكو" وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة ميجان الصينية، على هامش زيارة وزير الاتصالات لبكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة أسيوط التكنولوجية، باستثمارات 15 مليون دولار، ليضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير % 65 من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه الـ%35 المتبقية للسوق المصرية.
كان سالم قد أوضح، فى تصريحات سابقة، لـ"المال"، أن الهاتف المزمع إنتاجه سيدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار تصل إلى 2000 جنيه للجهاز.
وبدأت "سيكو" نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، ويتبعها مكتب فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبو رواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية "pc’s" باستثمارات 70 مليون جنيه.
وتحقق الشركة مبيعات بين 30 و40 ألف هاتف زكى، و12 إلى 15 ألف حاسب لوحى "تابلت" شهريًّا.
الاتصالات
تنظيم الاتصالات
اتصالات وتكنولوجيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا