سيكو: تشغيل مصنع أسيوط التكنولوجية قبل كايرو آى سى تى‎

- سالم: مفاوضات مع المحمول لطرح باقات إنترنت على الهواتف





سمية كمال

كشف محمد سالم، رئيس شركة سيكو مصر للالكترونيات، عن اعتزام الشركة تشغيل مصنعها الجديد بمنطقة أسيوط التكنولوجية لإنتاج أول هاتف ذكى بالسوق المحلية، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض كايرو آى سى تى نوفمبر المقبل.

وقال سالم فى تصريحات لـ "المال"، إن سيكو تفاوض حاليًا شركات المحمول الثلاث لطرح عروض وباقات للانترنت على الهواتف المقرر تصنيعها فى مصر.

يذكر أن المصنع يعتزم تصنيع 1.8 مليون جهاز محمول سنويًا.

يُشار إلى أن "سيكو" وقعت اتفاقية تعاون مع مجموعة ميجان الصينية، على هامش زيارة وزير الاتصالات لبكين فى مايو 2016، لإنشاء مصنع للشركة على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة أسيوط التكنولوجية، باستثمارات 15 مليون دولار، ليضم 6 خطوط إنتاج، من بينها 2 للتصنيع، و4 للتجميع، ويستهدف تصدير % 65 من إنتاجه لأسواق منطقة الخليج وشرق أوروبا، وتوجيه الـ%35 المتبقية للسوق المصرية.

كان سالم قد أوضح، فى تصريحات سابقة، لـ"المال"، أن الهاتف المزمع إنتاجه سيدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G بأسعار تصل إلى 2000 جنيه للجهاز.

وبدأت "سيكو" نشاطها بالسوق المحلية فى يونيو 2003، برأسمال مليونى جنيه، ويتبعها مكتب فى دبى، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية بأبو رواش لتجميع أجهزة الحاسبات الشخصية "pc’s" باستثمارات 70 مليون جنيه.

وتحقق الشركة مبيعات بين 30 و40 ألف هاتف زكى، و12 إلى 15 ألف حاسب لوحى "تابلت" شهريًّا.