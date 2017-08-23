1.67 مليار جنيه أرباح 3 شركات للنقل البحرى والبري

النقل البحرى

المال - خاص



اعتمدت 3 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قوائمها المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017.



يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها.



وأظهرت المؤشرات تحقيق شركتي دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح المحققة خلال العام المالى 2016-2017، وحققت شركة دمياط صافى ربح بلغ 905.7 ملايين جنيه بنسبة زيادة 117% على العام المالى 2015-2016، فيما تجاوزت إيرادات النشاط المليار جنيه بمعدل نمو 76% على عام 2015-2016.



وفي شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بلغ صافى الربح المحقق عن العام المالى 2016-2017 نحو 708 ملايين جنيه بنسبة زيادة 105.7% على العام المالى 2015-2016، كما تخطت إيرادات النشاط حاجز المليار جنيه بنسبة نمو 63% على عام 2015-2016.



أما شركة المستودعات المصرية العامة فاعتمدت جمعيتها العامة نتائج الأعمال عن العام المالى 2016-2017 بتحقيق صافى ربح 62.392 مليون جنيه بنسبة زيادة 12.3% على العام المالى 2015-2016، فيما بلغت قيمة إيرادات النشاط 300.9 مليون جنيه بمعدل نمو 1.3% على عام 2015-2016.