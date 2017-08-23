تاكسي الغردقة ينضم لشبكة كريم‎

تاكسي

المال - خاص



أعلنت شركة كريم لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول في توفير خدمات النقل التشاركي عبر تطبيقات الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دمج تاكسي الغردقة البرتقالي ضمن شبكة كريم بالمدينة السياحية العريقة، وحتى الآن انضمت عدد من سيارات تاكسي الغردقة لشبكة كريم، مع توقع زيادة عدد السيارات بشكل كبير خلال الفترة القادمة.



وقال رامي كاطو، رئيس عمليات كريم بمصر، ونائب الرئيس لقطاع خدمة العملاء "Careem Care": "تُعد الغردقة من أهم المقاصد السياحية في منطقة البحر الأحمر بأكملها، وعلى الرغم مما يعانيه قطاع السياحة المصري منذ سنوات، إلا أنّ المدينة السياحية العريقة استقبلت أكثر من 5000 سائح من جنسيات مختلفة خلال شهر أبريل الماضي، وأنّ هذه الأعداد المرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة تعني ضرورة توافر وسائل انتقال آمنة ومريحة لزائري الغردقة من السائحين والمصريين على حد سواء، وهو ما دعا كريم لدمج سيارات تاكسي الغردقة ضمن شبكتها، لتحقيق هذا الهدف، إنّ توفير خدمة كريم في الغردقة يمكننا من زيادة تواجدنا في السوق المصري، والمساهمة في دعم قطاع السياحة، مع توفير فرص عادلة أمام سائقي التاكسي للانضمام لمنصة كريم التي تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال".



تجدر الإشارة إلى أنّ منصة كريم تعمل في الغردقة منذ ديسمبر 2016، حيث توفر لقاطني مدينة الغردقة وزوارها وسيلة نقل اقتصادية وموثقة وسهلة ويمكن الاعتماد عليها، كما تمنح الكباتن فرصة جيدة لتحقيق دخل إضافي، ويُعد ضم تاكسي الغردقة جزءً من منظومة شركة كريم لضم التاكسي في كافة المدن المصرية، حيث أتاحت لسائقي التاكسي الأبيض في القاهرة الانضمام لشبكتها.



وأضاف كاطو: "إنّ طموحنا في السوق المصري بلا حدود، حيث يتوفر تطبيق كريم في حوالي 14 مدينة مصرية حتى الآن، حيث قمنا مؤخراً بإطلاق خدماتنا بمدن القناة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، مع وجود خطط طموحة أيضاً للتوسع في صعيد مصر".



جدير بالذكر قيام شركة كريم بتطبيق أعلى المعايير العالمية في انتقاء الكباتن، سواءً الكباتن الحرة أو كباتن سيارات التاكسي، حيث يجب أن يكون الكابتن الذي يقع عليه الاختيار حسن المظهر، ولديه رخصة قيادة سارية، مع التقدم ببطاقته الشخصية، بالإضافة لذلك تخضع السيارات للفحص للتأكد من سلامة حالتها. يلتحق الكباتن الجدد أيضاً في البرنامج التدريبي الذي تقدمه كريم حول تحقيق رضاء العملاء وكيفية استخدام التطبيق، بالإضافة لضرورة اجتيازهم للاختبار الخاص بذلك بعد التدريب.



واختتم كاطو قائلًا: "إنّ قدرة كريم على خلق فرص عمل حقيقية لدعم وتطوير الكباتن، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحويل مشاكل وتحديات مصر إلى فرص حقيقية سواءً في قطاع السياحة أو غيره من القطاعات الأخرى، يؤكد مساهمة الشركة بإيجابية في دعم النمو الاقتصادي في السوق المصرية".