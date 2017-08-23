مصر الجديدة تسند مشروعا ليوتلكو للهندسة بقيمة 7.4 ملايين جنيه

البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



أسندت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مشروع تنفيذ عداية نفقية لشركة يوتلكو للهندسة والمقاولات بقيمة 7.4 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 3 أشهر تبدأ من استلام الموقع.



وقالت الشركة، في بيان منذور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن لجنة البت فاضلت فنيا وماليا بين 3 شركات تقدموا لتنفيذ عداية نفقية أسفل الطريق المؤدي للمركز الطبي العالمي بمدينة نيوهليوبوليس.



وأوضحت مصر الجديدة أن شركة يوتلكو هي الأقل في الأسعار ومناسب للقيمة الدفترية وملتزم بالشروط والمواصفات المطروحة للمشروع، كذلك المواصفات الفنية التي تقدمت بها يوتلكو أفضل وأسرع في تنفيذ خطة المشروع.