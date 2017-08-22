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سيـــاســة
أحرونوت : أمريكا تمنع مساعدات لمصر بقيمة 95.7 مليون دولار
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 10:49 م
يديعوت أحرونوت
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يديعوت أحرونوت
عادل عبدالجواد
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرئيلية قرار الولايات المتحدة بمنع مساعداتها لمصر بقيمة 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى.
كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وكالة رويترز قولها إن القرار نابع لعدم إحراز مصر تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، بحسب المصادر.
ونقلت أحرونوت عن مصدرين أمنيين أن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.
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