إسرائيل تحبط محاولة تسلل لمعسكر استخباراتي

صحيفة إسرائيلية 2

وكالات



كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أحد الأشخاص يحمل هوية مزورة من أصول أرمنية، وهو يحاول الدخول إلى أحد معسكرات الاستخبارات الإسرائيلية الأكثر حساسية وخطورة يقع في وسط إسرائيل.



وذكرت المصادر العبرية أن العامل الأرمني يعمل في شركة تزود هذا المعسكر الذي يقع وسط إسرائيل بالطعام، حيث وصل الأسبوع الماضي إلى مدخل المعسكر وقال لطاقم الحراسة إنه جاء بدلا من العامل الآخر الذي غاب، وقد اشتبه عناصر الحراسة به واكتشفوا أن الهوية التي سلمها لهم مزورة، وقام باستبدال الصورة الاصلية على الهوية، ووضع صورته، ما استدعى اعتقاله وتحويله للتحقيق.



وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن الكشف عن المحاولة تم بفضل وعي وانتباه الحراس والمتهم نقل إلى التحقيق لفحص الأسباب التي حاول الدخول إلى المعسكر لأجلها.



وفي أعقاب تلك الحادثة طلب رئيس هيئة أركان الجيش غادي ايزينكوت إعادة فحص كافة الشركات التي تقدم خدمات لمعسكرات الجيش، والقيام بفحص أمني لكافة العاملين في هذه الشركات.