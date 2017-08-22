الزراعة : بروتوكول تعاون لإنشاء قرية نموذجية للإنتاج الحيواني

يشهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومحافظة الوادي الجديد، وصندوق تحيا مصر، والخاص بإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني والزراعي بالوادي الجديد.



