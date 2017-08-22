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اقتصاد وأسواق
الزراعة : بروتوكول تعاون لإنشاء قرية نموذجية للإنتاج الحيواني
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 10:36 م
وزارة الزراعة
أخر الأخبار
وزارة الزراعة
الصاوي أحمد
يشهد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي المصري، ومؤسسة مصر الخير، ومحافظة الوادي الجديد، وصندوق تحيا مصر، والخاص بإنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني والزراعي بالوادي الجديد.
يحضر مراسم التوقيع كل من وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون تنمية الثروة الحيوانية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمحاسب سيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، وممثلي مؤسسة مصر الخير، وصندوق تحيا مصر.
وزارة الزراعة
صندوق تحيا مصر
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