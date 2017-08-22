وزير الزراعة : الأمن الغذائي على رأس ألويات الحكومة

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد

الصاوي أحمد:



قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الحكومة المصرية والقيادة السياسية تركز في المقام الأول على تحقيق الأمن الغذائي، من خلال البرامج والمشروعات التي تحقق التنمية المتكاملة، كذلك تطوير سلاسل القيمة المضافة لعدد من المنتجات الزراعية، ودعم المرأة الريفية والمعيلة، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل، فضلاً عن الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة مع "استانليك سمكنج" مسئول السياسات والبرامج وخبير برنامج الغذاء العالمي، سبل تنفيذ استراتيجية العمل الخاصة بالبرنامج 2018 -2022 بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 واستراتيجية التأقلم مع التغيرات المناخية.



وأشار إلى أن برامج إدارة الموارد وترشيد استخدامات المياه ضمن أولويات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، كذلك البرامج الخاصة بتحسين ورفع مستوى المعيشة وزيادة حالة الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية من خلال أنشطة التنمية الزراعية الشاملة والمتنوعة من إنتاج حيواني ونباتي لزيادة الدخل، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.



وأكد "البنا" أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به البرنامج على المستوى الدولي، خاصة في مصر، ومشروعات التعاون التي تعود إلى سنوات طويلة، موجها الدعوة للمدير التنفيذي الجديد للمشروع لزيارة مصر، للتعرف عن قرب على المشروعات التي تتم بالتعاون بين الجانبين.