سياسيون تونسيون ردًّا على الأزهر : دولتنا مدنية يحكمها القانون والعلم

اعتبر العديد من النواب والسياسيين التونسيين أن فتوى الأزهر برفض دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمساواة بين النساء والرجال في الميراث، ليست منطقية، وهناك ضرورة لتجاوز الفكر القديم في التعامل مع معطيات الحياة.





قالت سلسبيل قليبي، أستاذ القانون الدستوري التونسي، في تصريحات للمال، إن فتوى الأزهر أمر مثير للاندهاش، فما أعرفه أن الأزهر مؤسسة دينية تبتُّ في أمور الفقه والشريعة، وهو أمر يبعد عما يحدث في تونس تمامًا، قائلة: إنه من المقبول أن تقول مؤسسة علمية رأيها في مشروع قانون المساواة في المواريث بين النساء والرجال في تونس؛ لأن الأمر هنا علمي وقانوني وليس فقهيًّا وتشريعيًّا.





وأشارت قليبي إلى أن الدستور التونسي أقر في المادة الثانية منه أن تونس دولة عربية لغتها العربية، ودولة مسلمة، لكن لم يقر بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مثلما هي الحال في مصر، ومن ثم فإن أي حديث عن مخالفة قانون المساواة في المواريث وحق زواج المسلمة من غير المسلم أمر يخرج من إطار الشريعة، وعلى ذلك فلا قيمة لحديث الأزهر أو رأيه الذي حاول فيه أن يكفّر تونس وقراراتها المبنية على القانون والدستور وليس الشرع والسنة.





ولفتت قليبي إلى أن ما يثير الاندهاش أكثر في تلك المسألة هو قيام محامين مصريين مفترض أن يكون القانون والدستور هو مرجعيتهم، برفع دعوي قضائية ضد تونس، متسائلة: أمام أي محكمة مصرية وأمام أي قانون ودستور من المفترض أنه يقول مصر دول مدنية.





من جانبه قال القيادي بحركة نداء تونس سمير العبدلي في تدوينة كتبها عبر موقع فيسبوك، إنه ليس من حق الأزهر الذي تمتلئ كتبه بما تجاوزه العقل أن يلقن تونس درسًا فيما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهوربة الباجي قائد السبسي نجح مرة أخرى في أن يكتب اسمه بالتاريخ ويطرح قضايا مجتمعية فيما يتعلق بتحرير المرأة، وهو ما اعتادت تونس عليه على مدار تاريخها، خاصة أنه جاء في وقت يحاول دعاة الغلو والتطرق بث خطاب الحقد والكراهية المعتاد، مشيرًا إلى أنه: "كما أذكّر أنّه ليس للأزهر وعلمائه ومناهجه، وكتب الفقه فيه، التي تبيح أكل لحوم البشر والمرأة والصبىّ، دون شيِّها، وتجيز للإنسان قطع جزء من جسده وأكله إذا اضطرّ، أن تلقّن تونس درسًا في آليّات تطوير الأحكام الشرعية والمجتمعية، مؤكدًا أن الأزهر خارج التاريخ وليس لديه أي استعداد لأن يفكر في التطورات التي تمر بها المجتمعات، فبدلًا من أن ينتقد تحركات ديمقراطية حقيقية في تونس عليه أن يعيد التفكير في دوره وفي مناهجه.





كان وكيل الأزهر عباس شومان قد أكد أن دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. وقال شومان، في بيان، إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان"، معتبرًا أن تصريحات السبسي "تتصادم مع أحكام شريعة الإسلام".





وقال شومان، في بيان نشرته "الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر" على موقع فيسبوك، إن "دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام الشريعة".





وأوضح أن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة، وكلها في سورة النساء".





واعتبر شومان، حسب البيان، أن "هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه، وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض".





وجاءت تصريحات شومان بعد أن طرح الرئيس التونسي، الأحد، في "عيد المرأة" بتونس موضوع المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، معتبرًا أن بلاده تتجه إلى المساواة "في جميع الميادين".





وقال السبسي: "لا بد من أن نقول أننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) في جميع الميادين، والمسألة كلها في الإرث".





وكان السبسي قد أشار إلى أنه طلب من الحكومة "التراجع عن" منشور يعود إلى عام 1973 ويمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.





وجاء رد شومان ليتضمن هذه النقطة، قائلًا إن "الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة".





وأفاد بأن هذا الزواج "الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج" إذ لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ومن ثم "لا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما"، لذلك يسمح للمسلم بأن يتزوج "بالكتابية" (المسيحية).





من جانبها قالت النائبة البرلمانية بشرى بلحاج حميدة، في تصريحات للمال، إن تعليق الأزهر على ما يحدث في تونس أمر غير مقبول على الاطلاق، وإن تونس كانت وما زالت تلعب دورًا واضحًا وبارزًا في تغيير واقع المجتمع العربي بأكمله، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والحريات الخاصة والعامة، لافتة إلى أن الأزهر ينظر للأمور نظرة قاصرة لا يمكن القياس عليها، وأنه دائمًا يتمسك بكل ما هو خارج السياق والتاريخ.



