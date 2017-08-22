الجالية المصرية بأمريكا تدشن حملة للترويج لشهادة بلادي

نظمت نابهات "مصر تسطيع بالتاء المربوطة" احتفالية لتدشين حملة للترويج لحملة شهادة بلادي الدولارية في الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.





تأتي الحملة الترويجية الثانية لشهادات بلادى البنكية بالعملة الصعبة للمصريين المغتربين، سواء فى الدول ‏العربية أو الأجنبية التى أقيمت، أمس، فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى قام بها فريق "مصر ‏تستطيع بالتاء المربوطة" بنيويورك، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم، وبحضور الأستاذ خالد غراب، مدير ‏البنك الأهلي المصري في نيويورك بمقر القنصلية المصرية هناك.‏





كما يعد الهدف من حملة الترويج للشهادات تعريف المصريين ‏المهاجرين، سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى، والنشر فى وسائل التواصل ‏الاجتماعى والصحف والمجلات.‏





من ناحيته أشار الأستاذ خالد غراب إلى أن هناك شهادات مدتها سنة واحدة، بفائدة قدرها 3.5‏‎%‎، ‏وشهادات مدتها 3 سنوات بفائدة قدرها 4.5‏‎%‎، وشهادات أخرى مدتها ٥ سنوات بفائدة تبلغ 5.5‏‎%‎، ‏وشرطها الوحيد أن يكون حائزها من أصل مصري.‏





تأتي هذه الاحتفالية الخاصة بالترويج لشهادات بلادي وتعريف المصريين فى الخارج بها، نتيجة لمؤتمر ‏مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذى عُقد فى مصر مؤخرًا.‏



