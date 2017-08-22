بنك بلوم : قرارات السياسة النقدية لمصر أبطأت الاستثمارات

بنك بلوم مصر

خالد بدر الدين



أكد محمد أوزالب، الرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر لوكالة رويترز، أن قرارات السياسة النقدية التي اتخذتها مصر في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه وما أعقبها من رفع أسعار الفائدة قد أدت إلى تحسين الأوضاع في القطاع المصرفي، لكنها أبطأت الاستثمارات، وأضعفت الطلب على القروض الاستهلاكية.



وساهمت إصلاحات البنك المركزي المصري- وهي جزء من برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتتضمن أيضا رفع القيود على التحويلات بالعملة الأجنبية- في استعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي في البلاد، غير أن آثارها لا تزال تنعكس على الاقتصاد.



وقال الرئيس التنفيذي لبلوم مصر التابع لبنك لبنان والمهجر وله 35 فرعا في أنحاء البلاد: إن السيولة الدولارية تحسنت بشكل جذري منذ تعويم الجنيه.



وتابع أن البنك انتقل "من وضع كانت... فيه التزامات تمويل التجارة على قائمة الانتظار إلى وضع يغطي فيه الآن جميع الطلبات التي ترد إليه والأهم أن الإقراض بين البنوك يعمل وبشكل جيد".



ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه وهو ما ساعد البنوك على زيادة أرباحها و لكنه دفع بعض الشركات إلى تجميد خطط التوسع في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز النمو.



وقال أوزالب "يتزايد إقراض الشركات لكن بمعدل أبطأ مما كنا نخطط له" مضيفا أنه يتوقع أن يرى طلبا على بعض القروض الكبيرة قبل نهاية العام وإن القروض المقدمة للأفراد تضررت أيضا برفع أسعار الفائدة حيث تنمو بمعدل أقل من المتوقع.



وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي كما يتوقع الاقتصاديون هبوط أسعار الفائدة قرب نهاية العام مع تكهنات بأن يبدأ التضخم، الذي بلغ 33 % في يوليو الماضى في طريقه للانحسار.



ويرى أوزالب "في مجال الصناعة.. لا يزال لدينا نمو واستثمارات جديدة... لكنها تباطأت إلى حد ما حيث يقول بعض المستثمرين أو المقاولين ‘لننتظر بضعة أشهر حتى نتفاوض على سعر أفضل وأن البنك يتوقع زيادة قوية في الأرباح هذا العام لكنه لم يحدد تلك الزيادة".



وأضاف أن إزالة القيود على تحويلات النقد الأجنبي ساعدت على استعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي وقضت على السوق السوداء التي كانت مزدهرة قبل نوفمبر الماضى.



وذكر "لدينا أحد أعلى معدلات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لنقل 20 % (من القروض).. ونحن فخورون بذلك كما يخطط بنك بلوم مصر لتوسعة شبكة فروعه وإضافة 7 فروع قبل نهاية الربع الأول من العام القادم ومن المتوقع فتح 5 من تلك الفروع قبل نهاية العام الجارى.