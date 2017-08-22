شكري يختتم جولته الأوروبية بمباحثات ليتوانيا

سامح شكري

سمر السيد



توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى ليتوانيا اليوم 22 أغسطس قادما من روسيا وأستونيا في إطار جولته الأوروبية التي تشمل الدول الثلاث، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى "داليا جريبوسكايتي" رئيسة ليتوانيا.



وأكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذه الزيارة هي الأولى لوزير مصري إلى ليتوانيا، وهو ما يكسبها أهمية متزايدة، لاسيما في ضوء حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع ليتوانيا وغيرها من دول البلطيق في شتى المجالات، وتعزيز التنسيق في مختلف المحافل الدولية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس الوزراء الليتواني، ووزير الخارجية، حيث سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية إلى رئيسة ليتوانيا "داليا جريبوسكايتي"، التي تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل التأييد بمختلف المحافل الدولية.



وذكر أبو زيد أن وزير الخارجية تناول خلال لقاءاته المختلفة في ليتوانيا ترشح الوزيرة مشيرة خطاب لشغل منصب مدير عام منظمة اليونسكو، منوهاً بالأهمية الكبيرة التي توليها مصر لهذا الترشح وتطلعها لتأييد الجانب الليتواني له خلال الانتخابات المقررة لهذا الغرض في أكتوبر 2017، ومشيراً إلى أن معايير الكفاءة والمهنية تؤكد أحقية المرشحة المصرية لنيل هذا المنصب، لاسيما في ظل الدعم الأفريقي المطلق لها، وحلول الدور على شخصية عربية لتولي هذا المنصب وفقا لمبدأ التناوب الجغرافي.



وأكد وزير الخارجية خلال المباحثات أهمية البناء على هذه الزيارة وتكثيف الجهود لتطوير آفاق التعاون بين مصر وليتوانيا في شتى المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والاستثمارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والصناعة، وذلك بالإضافة زيادة حجم التبادل التجاري، ورفع معدل الاستثمارات. وفِي هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية التقدم المحرز علي مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر، داعيا الي زيادة الاستثمارات الليتوانية في مصر، والي تعزيز آفاق التعاون والاستفادة المصرية من التقدم الذي أحرزته ليتوانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والزراعة.