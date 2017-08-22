وزير النقل يبحث مع بولندا تأهيل ورش السكك الحديدية

وزير النقل يبحث تطوير السكة الحديد

محمود محسن



بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع كل من وفد شركة CEGIELSKI الحكومية البولندية، ووفد شركة بومباردييه (فرع إيطاليا) التعاون في مجال السكك الحديدية، حيث أكد وزير النقل أهمية إعادة تأهيل وتطوير ورش السكة الحديد ورفع كفاءة الجرارات وتوفير قطع الغيار المطلوبة.



كما ناقش عرفات مع الشركة أوجه التعاون فى مجالات السكك الحديدية، حيث استعرضت الشركة البولندية إمكانياتها في تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية، مع إمكانية التصنيع المحلي، وكذلك تنظيم برامج تدريب وتأهيل العاملين بهذا القطاع.



وأوضح الوفد أن تمويل مشروعاتها المرتقبة مع الجانب المصري سيكون من خلال تمويل حكومي ميسر على 25 سنة.



وبحث عرفات مع شركة بومباردييه (فرع إيطاليا) سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوفير قطع غيار للجرارات بقيمة 10 ملايين دولار.



وأشار عرفات إلى أنه سيتم تحديد نموذج موحد يشمل كل الطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة تأهيل الورش والجرارات، وعرضها على كل الشركات المتخصصة التي أبدت رغبتها في الدخول في مجال تطوير وتأهيل جرارات وورش السكك الحديدية، على أن تقدم تلك الشركات العروض الفنية والمالية التمويلية الخاصة بهذه الاحتياجات، وعلى أن يشمل عرض كل شركة على الجدول الزمني الخاص بتنفيذ الأعمال سواء كان إصلاح الجرارات أو تأهيل الورش.